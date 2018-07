Kinderen leven zich uit in knotsgekke stoet 18 juli 2018

In Pittem vond voor de 40ste keer de Dag van het Kind plaats. Kinderen zijn voor één keer de baas in het dorp en mogen zich uitleven in een knotsgekke stoet. Bijna 200 uitgedoste kinderen stapten mee in de stoet die werd voorafgegaan door de jeugdfanfare P-Nuts. De kinderen beleven er hun eigen Zotte Maandag.





Het waren Corbeel Emmery en Cédric Segers die bij de duo's en trio's de beste waren met de Boxy Brothers. Michèle en Louis Glorieux werden tweede met De Skelstroatjes. Bij de groepen tot 9 deelnemers werden de Barbies en Kens winnaar, en tot 18 deelnemers werden De Crazy Indians winnaar. Deze groep kreeg ook het Golden Ticket dat hen toegang verleent tot de grote Zotte Maandagstoet.





