Karting Day op bedrijventerrein 25 augustus 2018

02u36 0

Unizo organiseert zondag voor de tweede keer een Karting Day op het bedrijventerrein Moortelmeers aan de Posterijlaan in Pittem. "Het is de bedoeling om er zoveel mogelijk een wedstrijd onder de bedrijven van te maken, maar uiteraard zijn ook particulieren welkom", zegt Wouter Ide van Unizo.





De 25 deelnemende ploegen van 2 tot 5 personen moeten een uithoudingsrace van drie uur rjden, met als inzet een erebeker. Het wordt een dagvullend programma, met in de voormiddag de kwalificatieritten. De toeschouwers worden tegen de middag verwacht en kunnen genieten van een barbecue, terwijl de eigenlijke race start om 13 uur en duurt tot 16 uur. Daarna volgt de prijsuitreiking. Er is ook heel wat randanimatie, met voor de kinderen een springkasteel en ijsjesstand. Iedereen is gratis welkom gedurende de hele dag. Info via unizopittem@gmail.com of op de Facebookpagina van Unizo. (DJP)