Kampioenen bij De Ware Vrienden 07 november 2018

02u24 0

Biljartclub De Ware Vrienden vierden de kampioenen van het afgelopen speelseizoen. Gedurende acht maanden werd vrijspel gespeeld en de laatste drie maanden 'over band'. In het vrijspel werd Wilfried Reilhof de kampioen, terwijl in overband de titel naar Jean-Pierre Vanderiviere ging. De kampioenen werden gevierd bij een etentje in Het Berkenhof in Pittem. De biljarters beoefenen hun sport op woensdagnamiddag, maar vanaf dit jaar speelt men ook op maandag van 13.30 tot 15.30 uur in het repetitielokaal van de fanfare boven de burelen van de politie in de Fonteinestraat.





(DJP)