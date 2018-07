Julien is kampioen bij kaartersclub '101 uit' 18 juli 2018

02u26 0

Bij de kaartersclub '101 uit', die zijn lokaal heeft in 't Oud Gemeentehuis op de Markt in Pittem, werden de kampioenen gevierd van het afgelopen kaartseizoen. Van september tot juni wordt er iedere derde vrijdag van de maand gekaart. De club bestaat nu uit 31 kaarters die het tegen mekaar opnemen. Kampioen dit jaar werd Julien Baert, hij behaalde 2934 punten, genoeg voor de titel. Zijn dichtste concurrent was Joost Eggermont, die 61 punten minder behaalde. De derde plaats was voor Gabriel Verhaege. Antoon Debrabandere en Wim Dierckens vervolledigden de top vijf. Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 21 september. Info bij Marijke Couvreur op 0497/89.73.38.





(DJP)