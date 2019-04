Jubileumjaar Die Original Dorfmusikanten fijn gestart met eerbetoon aan Marc Debruyne VHS

01 april 2019

Zaal De Fontein in Pittem werd afgelopen weekend ingepalmd door Die Original Dorfmusikanten, voor de start van hun jubileumjaar. Dertig jaar geleden zag de blaaskapel het levenslicht, onder impuls van Marc Debruyne die meteen ook dirigent en inspirator werd van het gezelschap. Ziekte besliste echter ongenadig over zijn toekomst. De 55-jarige dirigent overleed vorig jaar op 26 mei. Uit dankbaarheid en als eerbetoon aan hem worden alle activiteiten van Die Original Dorfmusikanten dit jaar opgedragen aan Marc.

Eerste opvoering van ‘Für meinen Freund Marc’

Het Heimatkonzert van zaterdag was het eerste initiatief, met de nieuwe dirigent Jacky De Muynck aan het roer. Het concert werd afgesloten met de eerste officiële uitvoering van ‘Für meinen Freund Marc’, een stuk dat op vraag van zijn echtgenote Katharina speciaal werd gecomponeerd door Peter Schad. Zondag was er dan het druk bijgewoonde Frühlingsfest met optredens van verschillende blaaskapellen uit ons land maar ook uit Nederland. Meer info over de komende activiteiten in het jubileumjaar: www.musikanten.be.