Jongeren stranden tegen duiker na avondje voetbal 20 juni 2018

02u42 1 Pittem Voor drie jongeren van 19 en 20 uit Wingene en Ruiselede eindigde een avond supporteren voor de Rode Duivels maandag rond middernacht in de gracht tegen een duiker.

Langs de landelijke Egemveldweg in Pittem ging de 19-jarige chauffeur om een nog onduidelijke reden met zijn Mitsubishi pick-up links van de weg af. De wagen kwam frontaal tegen een stenen duiker in de gracht terecht. Buurtbewoners hoorden een doffe knal, gingen buiten poolshoogte nemen en verwittigden de hulpdiensten. Drie ambulances en twee MUG-teams uit Tielt en Torhout snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Ook de brandweerpost van Wingene hielp om de inzittenden uit het voertuig te halen. Twee van hen liepen zware verwondingen op. Zij werden naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht. De derde inzittende hield er lichtere verwondingen aan over en stapte in een ambulance naar Tielt. Net voor het ongeval had de automobilist op nauwelijks 200 meter van het ongeval een vierde vriend veilig thuis afgezet. Die schrok zich een hoedje toen hij op de blauwe zwaailichten afkwam en merkte dat zijn vrienden een ongeval hadden gehad. "Hoe is dit nu mogelijk? Zo'n voorzichtige chauffeur! Hij was net rustig bij mij thuis vertrokken", stamelde hij. De vier vrienden hadden samen de WK-match van de Rode Duivels gevolgd. Na de wedstrijd voerde de politie van de zone Regio Tielt zoals aangekondigd alcoGOALcontroles uit. In Tielt bliezen twaalf voetbalfans alvast safe. (LSI)