Jongeren kunnen het goed zeggen 06 maart 2018

De kinderen van de lagere school konden deelnamen aan een voordrachtwedstrijd. Een kleine 30 leerlingen schreven zich in en gaven op het podium het beste van zichzelf. Na afloop had een proclamatie plaats en iedereen ging met mooie prijzen huiswaarts. Per leerjaar werd een laureaat gehuldigd. De laureaten waren van het eerste tot het zesde leerjaar Lasse Tuytens, Louis Ghesquière, Michèle Glorieux, Lente Maenhout, Marie Ghesquière en Marte Lepoutre. Marte werd ook algemeen laureaat van de voordrachtwedstrijd. Bij de duo's gingen de prijzen naar Laurence Declercq en Esmée Geirnaert, en Catho Bril en Julie Declercq.





(DJP)