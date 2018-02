Jongeman dumpt verloofde 's nachts in gracht 28 februari 2018

02u40 0 Pittem Een 20-jarige jongeman uit Torhout moet zich bij de strafrechter verantwoorden voor verregaande slagen aan zijn toenmalige 19-jarige verloofde uit Oostkamp.

De feiten speelden zich af in de nacht van 1 op 2 juli 2017 in Pittem. "Het gaat simpelweg om mishandeling", sprak de advocaat van slachtoffer A.H. "Hij heeft haar letterlijk bont en blauw geslagen. Zelfs toen ze bewusteloos was, deed hij gewoon verder. Haar hele gezicht was blauw. Tijdens de ruzie, die ze in de auto kregen, heeft hij haar naar buiten geduwd en om 3.44 uur 's nachts in de regen gedumpt in de gracht. Ze moet nog naar de oogarts en neuroloog. Het is voor haar een overwinning op zich dat ze hier zit." Na de feiten was de relatie voorbij. A.H.'s ex V.S., met wie ze 10 maanden samen was waarvan zes maanden verloofd, heeft een andere kijk op de zaak. "Ze lijdt aan een aandoening, waardoor ze erg makkelijk explosief wordt", sprak zijn advocaat. "Die nacht bracht V.S. haar naar het station van Tielt om haar naar haar ouders te laten gaan. In de auto was ze buiten zinnen van woede. Ze verbrijzelde de ruit van zijn auto en stampte de spiegel af. Buiten viel zij hem negen keer aan, hij verweerde zich." Het openbaar ministerie vroeg een straf met begeleiding. Vonnis op 27 maart. (JHM)