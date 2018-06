Jonge atleten in de bloemetjes gezet 20 juni 2018

Het is een traditie dat het Egems Atletiekcomité jaarlijks de sporters van eigen bodem in de bloemetjes zet. Ook dit jaar mocht men vier sporters huldigen. Tiago Dekie werd winnaar van het SVS-loopcriterium vierde leerjaar en behaalde zilver op het provinciaal kampioenschap. Telmo Dekie evenaarde de prestatie van zijn broer en won het loopcriterium tweede leerjaar en behaalde provinciaal brons. De jonge Marie Naert kroonde zich tot winnares van het SVS-loopcriterium eerste leerjaar. Pol Vackier tenslotte behaalde een tweede plaats op de 4 x 800 meter en een tweede plaats op de 4 x 1500 meter aflossing. De eerstkomende activiteit van het Egems Atletiekcomité is de 22ste Saladekermisloop op zaterdag 23 juni vanaf 16 uur.





(DJP)