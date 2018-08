Jaar cel en contactverbod voor partnergeweld 'na 36 pinten' 14 augustus 2018

02u37 0 Pittem Een vijtiger uit Pittem heeft een jaar cel met uitstel en 800 euro boete gekregen voor feiten van buitensporig partnergeweld.

In 2016 startte Mario H. een relatie met slachtoffer V. maar die relatie ontspoorde al snel. Al meermaals moest de politie er tussenbeide komen voor feiten van partnergeweld. In mei dit jaar escaleerde de situatie een eerste maal en kwam de politie opnieuw tussenbeide. H., duidelijk dronken, trok een mes en stond er mee naar de twee politieagenten te zwaaien. Hij kon overmeesterd worden maar werd niet aangehouden. Dat had zo zijn gevolgen want in juni ontplofte de boel thuis helemaal. H. sloeg zijn vriendin V. bont en blauw en na een reeks klappen raakte de vrouw zelfs bewusteloos. "Ik had die avond 36 pinten gedronken maar ook zij kon er weg mee hoor. Enkel als ze niet gedronken had was dat een hele lieve vrouw", verlegde H. de schuld. De man moet zich nu laten begeleiden voor zijn alcoholverslaving en kreeg een contactverbod met V, die 2.530 euro schadevergoeding krijgt. Intussen zijn de twee ook aan het scheiden.





(JHM)