Isabelle A steelt de show ZOTTE MAANDAG WEER ONVERGETELIJK VOLKSFEEST, ONDANKS LODEN ZON HANS VERBEKE

17 juli 2018

02u48 0 Pittem Het mocht echt niet nog warmer zijn geweest, gisteren op Zotte Maandag in Pittem. Duizenden bezoekers tekenden present, ondanks de loden zon. Gastvedette Isabelle A trok zich weinig aan van de hitte en liet zich helemaal gaan. En ook deken Chris Schelstraete en zijn vrouw Mieke genoten met volle teugen. Even schrikken was het, toen ei zo na een kleuter onder een bus terechtkwam.

De trolleybus die de eredekens en andere genodigden naar het centrum bracht, draaide de Markt op toen plots uit het niets een kleuter de straat kwam opgerend. De buschauffeur, die het traject volgens heel wat opzittenden net iets te gezwind had afgelegd, stampte op z'n rem. Op hetzelfde ogenblik griste een man - vermoedelijk de vader - de kleuter weg. Wie het zag gebeuren, slaakte een zucht van opluchting. Drama vermeden, zoveel was duidelijk. Het feest kon doorgaan. En dat deed het ook.





Huwelijk

Duizenden mensen zagen een fraaie feeststoet, met een duidelijk graag geziene deken als rode draad. Gastvedette Isabelle A gaf zich helemaal aan Pittem. Geen enkele uitnodiging sloeg ze af, toen ze gevraagd werd om uit de tribune te komen en mee te figureren in het verhaal van de feestwagens. Ze liet zich huwen met deken Chris Schelstraete, nipte van witloofbier, werd in een hoogtewerker omhoog gehesen om tientallen ballonnen de vrijheid te geven en ging mee swingen op haar eigen hitje 'Hé, Lekker Beest'.





De deelnemers van de groep De Witte-Vandecaveye kregen van de jury de prijs van de mooiste wagen. Met hun 'Raket naar de Maan', gemonteerd op een heuse ladderwagen van de brandweer, verwezen ze naar het spierballengerol tussen de VS en Noord-Korea. De spartelende Donald Trump en Kim Jong-un werden zowaar samen de lucht in gehesen. Het Bergcomité 'Den Berg', waar deken Schelstraete zelf deel van uitmaakt, kregen de tweede prijs. Zij pakten uit met een reuzenwitloof, een wagen rond de passie van Chris voor Zotte Maandag en een hilarische scène uit de transgenderkliniek. De witloofbrouwerij van 't Meuleveld kaapte de derde prijs weg. Hun feestwagen toonde de evolutie van de witloofteelt én focuste ook op witloofbier, een lekkernij die het gezelschap op de eretribune prompt kreeg geserveerd.





Chicon-o-saurus

Heel aardig waren ook de Crazy Indians, de winnaars van de kinderstoet. En het was ook genieten met de bewoners van de Heidenskerkhofstraat/Oostwijk/Torremolenstraat. Zij lieten de massa kennismaken met de Chicon-o-Saurus die gespot was in Pittem. Een onschuldig lekker beest, zo bleek, waarmee deken Schelstraete en Isabelle A met plezier een ritje gingen maken. Het Tieltstraatcomité liet zich als vanouds opmerken met een pronkstuk. Recyclage van F16-vliegtuigen stond op het programma, maar ook de Trans-Gendrew-Sisters konden op heel wat bijval rekenen. De klok wees bijna half zeven toen de Snoezepoezen en de Pittemse fanfare Eendracht en Kunstijver de stoet besloten met een optreden.