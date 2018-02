Inspecteurs ontkennen beschuldigingen in zaak tegen makelaar 08 februari 2018

In de rechtszaak tegen een 36-jarige immomakelaar uit Meulebeke kwamen gisterenmorgen twee politie-inspecteurs getuigen. Vorige maand beweerde een 33-jarige man uit Heist dat hij tijdens z'n verhoor door de mannen onder druk was gezet. Hij trok dan ook z'n verklaring in als zou hij in het zwart gewerkt hebben voor Kris V. "Integendeel, die man werkte net goed mee en deed zelfs afstand van een advocaat", klonk het. "Het was hij die zelf over het zwartwerk begon." Kris V. staat naast het zwartwerk terecht voor de uitbuiting van een 29-jarige Ghanees. De man moest naar eigen zeggen werkjes opknappen op werven in het Kortrijkse en kreeg in ruil gratis onderdak in Pittem. V. beloofde hem Belgische papieren te bezorgen, maar toen die twee jaar later nog niet in orde waren vluchtte de Ghanees weg. Op 21 februari vinden in de Brugse rechtbank de pleidooien plaats. (SDVO)