In de prijzen dankzij Zotte Maandag 01 juni 2018

In De Magneet had de kick-off plaats van de Zotte Maandagfeesten 2018. Op Facebook werd een wedstrijd gelanceerd waarbij de bezoekers in totaal acht tips kregen om te raden wie de vedette van Zotte Maandag dit jaar zou worden. De eerste tip kwam er op 3 mei, de laatste op 17 mei. Het eerste juiste antwoord kwam op 15 mei. De 20 deelnemers werden uitgenodigd op de kick-off. Tien van hen hadden juist geraden en kregen een geschenkpakket bestaande uit een barbecueschort en streekbieren van brouwerij Maenhout. De eerste drie kregen er een geldprijs bovenop. Het was uiteindelijk Hilde Van Parys die als eerste de naam had geraden. Ze mocht samen met de andere prijswinnaars op de foto met deken Chris Schelstraete en zijn echtgenote Mieke.





(DJP)