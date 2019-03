Imkervereniging haalt klimaatexpert naar Pittem Sam Vanacker

26 maart 2019

Imkervereniging Bloesem organiseert op woensdag 10 april een lezing met klimaatexpert Pieter Boussemaere. Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge en heeft meerdere werken over het klimaat op zijn naam staan. Vorig jaar kwam van zijn hand het boek ‘Tien klimaatacties die werken’ op de markt. Eerder schreef Boussemaere het boek ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’, waarin het klimaat vanuit een historische invalshoek wordt bekeken en de politiek-economische belangen van de opwarming van de aarde in kaart worden gebracht. De voordracht bijwonen kost 5 euro. Inschrijven kan via bijenpittem@hotmail.com of 0497/97.91.12.