Hubert Ameye overleden 20 juli 2018

Woensdag is de bekende Pittemnaar Hubert Ameye op 73-jarige leeftijd overleden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Hubert werd in Tielt geboren op 28 oktober 1944 en was de echtgenoot van Marie-Claire Martin. Tijdens zijn actieve loopbaan was Hubert tewerkgesteld bij de Christelijke Mutualiteit. In Pittem was hij betrokken in heel wat verenigingen. Hij was bestuurslid en gewezen voorzitter van Samana, het vroegere Ziekenzorg. Daarnaast was hij lid van het Gregoriaans Davidsfondskoor, de volleybalclub, de KWB en de Heemkundige Kring. Hij was ook actief binnen de comités van de Dag van het Kind, het Zotte Maandaggebeuren en het Jumelagecomité. Bij de zustersteden in het Amerikaanse Shawnee en het Frans La Meyze was hij een graag geziene gast. Hubert Ameye was ook van 1983 tot 1995 raadslid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Naast zijn echtgenote laat Hubert ook twee dochters na, Eefje en Liesbet, en vier kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 21 juli om 10 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Pittem. (DJP)