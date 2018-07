Het is weer Godelievekermis 05 juli 2018

De komende veertien dagen is Pittem in de ban van de jaarlijkse Godelievekermis, met als hoogtepunt Zotte Maandag op 16 juli. De festiviteiten starten dit jaar reeds op vrijdagavond met de kick-off. Kinderen krijgen prijzen voor de tekenprijskamp die plaatshad, en nadien om 19 uur wordt de kermis officieel geopend op de klanken van de fanfare. Als alles volgens plan zal verlopen, blijft een vraag met de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels die gepland is om 20 uur. Nu zaterdag is er de 40ste Dag van het Kind met een kinderstoet om 14 uur waarbij 300 kinderen en de Jeugdfanfare P-Nuts door de centrumstraten trekken. Omwille van de 40ste editie is er om 17 uur een optreden van de Ketnetband op het marktplein. Op zondag 8 juli gaat het feesten verder met om 11 uur een aperitiefconcert door de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver op het vernieuwde plein van de oude jongensschool aan de Eikeldreef. Een gratis concert onder de leiding van Luc Dewitte met een uur lang aangename muziek. Om 14 uur start eveneens aan de Eikeldreef de 8ste Zotte Sneukeltocht, een gezinsfietstocht van 20 kilometer doorheen het landelijke Pittem met onderweg 3 stopplaatsen met smakelijke drankjes en lekkernijen. (DJP)