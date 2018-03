Herman en Paula zijn zestig jaar getrouwd 02 maart 2018

02u45 0

Herman Spriet en Paula Wullaert werden voor de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag ontvangenop het gemeentehuis. Herman werd op 25 februari 1935 geboren in Tielt, Paula op 26 oktober 1935. Herman liep school in het VTI in Roeselare en Kortrijk en startte zijn loopbaan bij Claeys in Zedelgem. Later werkte hij bij Vulkoprin. Paula werkte als schoenstikster. De eerste ontmoeting had plaats in de Beiaard in Tielt op nieuwjaarsavond. Toen ze trouwden gingen ze inwonen bij de ouders van Herman en na een omzwerving in Tielt keerden ze in 1976 terug naar Pittem. Ze gingen in de Sint-Amandsstraat wonen. Er kwamen acht kinderen in het gezin, zes zonen en twee dochters. Het diamanten paar heeft nu 18 kleinkinderen en er zijn ook al twee achterkleinkinderen.





(DJP)