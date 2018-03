Heimatkonzert met Dorfmusikanten 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart om 20 uur brengen Die Original Dorfmusikanten een Heimatkonzert in zaal De Fontein. De blaaskapel bestaat volgend jaar 30 jaar en heeft een rijk gevulde geschiedenis. Ze brengen Böhmische en Egerländermuziek en behoren tot de brede Europese top in dit muziekgenre. De zaal wordt speciaal aangekleed met megafotodoeken en er zal ookDuitse wijn en sekt zijn. Maar kapelmeester Marc Debruyne zorgde ook nu voor een gevarieerd aanbod met een mix van marsen, walsen en polka's. Als absolute primeur brengen ze een originele Zwitserse Alpenhoorn. Reserveren op 0475/89.23.58 of via dorfmusikantenpittem@gmail.com. (DJP)