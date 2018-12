Handdoekenproducent Clarysse opent vernieuwde winkel en heeft ambitieuze plannen Redactie

07 december 2018

17u05 0 Pittem Op zaterdag 8 december opent de vernieuwde winkel van handdoekenproducent Clarysse op de Brugsesteenweg in Pittem. En de zaak heeft nog nieuwe plannen, zoals een nieuwe webshop.

“We willen de naam Clarysse verder als merknaam uitdragen en met onze vernieuwde winkel mikken we onder andere op een jonger publiek. Die zullen hier onze kwalitatieve producten rechtstreeks aan de bron kunnen kopen” zegt zaakvoerder Bernard Clarysse. “Als het publiek zelf niet komt, gaan wij tot bij hen. Vanaf januari gaan we ook van start met onze webshop.” Verder wil Clarysse ook pop-upwinkels openen in verschillende Vlaamse steden, met een eerste project in Knokke. Eens alles op volle toeren draait, zit er ook verdere uitbreiding aan te komen. Samen met het personeel werd de vernieuwde winkel officieel geopend met het aansnijden van twee taarten met daarop de foto’s van voor de werken en een foto van na de werken.