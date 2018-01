Guido is een gouden muzikant 02u45 0 Foto Joris Defour

Ter gelegenheid van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver, werd ook hulde gebracht aan een verdienstelijk muzikant. Guido De Meulemeester kreeg het gouden ereteken van Vlamo voor 50 jaar muzikant. Hij startte zijn muzikale loopbaan in de voetsporen van zijn vader op zestienjarige leeftijd als vaandeldrager. De vaandel ruilde hij later in voor de bugel. Toen het om medische redenen niet meer mogelijk was om de bugel te bespelen, werden de cymbalen zijn instrument. Guido is ook al bijna 16 jaar bestuurslid van de fanfare.





Tijdens de nieuwjaarsreceptie zorgde de Jeugdfanfare P-Nuts voor de muzikale noot. Het was meteen ook het eerste publieke optreden van Zotte Maandagdeken Chris Schelstraete.





(DJP)