Grote weidebrand op industriezone aangestoken? 27 juli 2018

02u37 0 Pittem De brandweer rukte gisteren rond 16 uur uit naar de industriezone aan de Vannestenstraat in Pittem. Daar stond een groot deel van een weide in brand, tussen de bedrijven ALM en DV Fresh.

Blussers van de posten Pittem, Meulebeke en Tielt snelden ter plaatse. Ze slaagden erin om de brand snel te omschrijven en onder controle te krijgen. "Toch was het beangstigend", zegt een onderneemster die aan de kant van de Posterijstraat een bedrijf runt dat vlak naast de weide is gelegen. "Het vuur kwam snel dichter en we wisten niet goed wat er zou gebeuren. Petje af voor de brandweer, dat ze dit zo snel konden klaren."





Het vuur werd mogelijk aangestoken, aan de kant van de Vannestenstraat. Daar is één van de houten balken die onderaan de omheining van de weide liggen, bijna helemaal opgebrand. De balken ernaast zijn zo goed als intact.





Op dezelfde plaats werden ook tientallen sigarettenpeuken aangetroffen. Die zijn allicht afkomstig van truckers die nu en dan uitrusten op de parking tussen de weide en de Vannestenstraat. Kort voor de brand reed op de bewuste weide ook even een auto, bestuurd door een jongeman uit de buurt. "Maar ik geloof niet dat de brand zo is ontstaan", zegt zijn vader. "Dik een kwartier nadat ik hem tot de orde had geroepen en op het brandgevaar had gewezen, kwam hij plots aangelopen met de melding dat de weide in brand stond." (VHS)