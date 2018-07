Gilbert (83) glundert: "25 jaar geleden was ik deken, en nu is het aan mijn zoon" 17 juli 2018

02u48 0 Pittem Voor Gilbert Schelstraete en Lutgarde Devrieze was Zotte Maandag dit keer extra speciaal. "Precies 25 jaar geleden was ik zelf deken, nu is het mijn zoon Chris die de hele dag in de belangstelling staat", zegt de intussen 83-jarige Gilbert.

"Dat is mooi. Mijn vrouw en ik hebben destijds veel plezier beleefd op die uitzonderlijke dag. Chris had al een tijdje te kennen gegeven dat hij ook op dat vlak - hij kweekt immers ook witloof, zoals ik destijds - in mijn voetsporen wilde treden. Het spreekt vanzelf dat we hem wat goede raad hebben gegeven: op praktisch vlak, maar ook rond de beleving van die toch wel hectische dag. We hebben Chris en Mieke op het hart gedrukt dat ze vooral moesten genieten en zo te zien, doen ze dat ook met volle teugen." Chris en Mieke beamen dat. "Het is overweldigend wat op ons afkomt, maar we zijn goed omringd. De kinderen helpen fantastisch mee, net als vele vrienden en kennissen die een handje kwamen toesteken bij ons thuis om de vele honderden sympathisanten te kunnen ontvangen en trakteren op iets fris, koffie en taart." Na de stoet was het echtpaar bijzonder opgetogen. "We hebben schitterende dingen gezien. Omdat ik zelf elk jaar meehelp aan de realisatie van een wagen voor onze buurt, weet ik hoeveel werk daar in kruipt. Hoedje af voor iedereen", aldus Chris. (VHS)