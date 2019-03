Gezinsbond viert kindercarnaval Joris Defour

08 maart 2019

17u22 0 Pittem De Gezinsbond van Pittem organiseert traditioneel tijdens de krokusvakantie kindercarnaval voor de kinderen van 1 tot 12 jaar.

In de vrije basisschool kwamen alle verklede kinderen bijeen en werden ze getrakteerd op een optreden van Papa Chico. Er werd ook een prins en prinses carnaval verkozen. De strijd bij de jongens werd gewonnen door Jonas Schelstraete, hij was uitgedost als clown. De titel van prinses carnaval ging naar Roxanne Kindt, die er ook echt als een prinses uitzag. Voor het einde van de namiddag trokken de negentig kinderen in stoet en onder begeleiding van de trommelaars van de Pittemse fanfare naar het gemeentehuis waar ‘sheriff’ burgemeester Ivan Delaere hen opwachtte. Bij het verlaten van het gemeentehuis kregen de kinderen allemaal ook nog een lolly.