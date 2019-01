Gemeenteraadsleden en leden bijzonder comité leggen de eed af in Pittem Joris Defour

06 januari 2019

09u22 0 Pittem De raadszaal van het Pittemse gemeentehuis was vrijdagavond te klein om iedereen een zitje te geven bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Alle verkozenen op één na waren present en legden hun eed af in handen van uittredend burgemeester Ivan Delaere.

Voor de eigenlijke installatie deelde burgemeester Ivan Delaere mee dat verkozene van de lijst NieuwPittemEgem Lionel Debever verhinderd was voor de installatie wegens verblijf in het buitenland. Hij zal zijn eed dienen af te leggen in de volgende raadszitting. Bij het onderzoek van de geloofsbrieven werd ook vastgesteld dat verkozene Peter Gelaude (CD&V) in een onverenigbaarheid is met zijn broer Rik Gelaude (NieuwPittemEgem). Om die reden werd de erste opvolger van de lijst CD&V, Jessica Vandromma, opgeroepen de eed af te leggen. De 16 volgende raadsleden werden uiteindelijk geïnstalleerd : Ivan Delaere, Annick Debonné, Greet Dewitte, Denis Fraeyman, Paul Lambrecht, Heidi Lievrouw, Chris Marreel, Stijn Vandenhende en Jessica Vandromme namens de fractie CD&V, en Jeroen Delmotte, Kaat De Waele, Rik Gelaude, Petra Ide, Christophe Vancoillie, Andres Vandewalle en Bart Verhelle voor NieuwPittemEgem. Bij de eedaflegging kreeg ieder gemeenteraadslid ook een lint.

Na de installatie werd burgemeester Ivan Delaere verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Nadien werden de drie schepenen verkozen, eerste schepen Paul Lambrecht, Denis Fraeyman en Chris Marreel. De mandaten in de politieraad zijn voor Kaat De Waele en Stijn Vandenhende.

Na de installatie van de gemeenteraad was het de beurt aan de OCMW-raad, waarbij alle gemeenteraadsleden van rechtswege ook OCMW-raadsleden zijn. Voor het bijzonder comité voor de sociale dienst werd Annick Debonné verkozen als voorzitter. Door haar verkiezing wordt zij ook toegevoegd aan het schepencollege als vierde schepen. Dan was er nog enkel de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Voor de gemeente Pittem zijn er zes leden, met drie leden voor iedere fractie. Voor CD&V werden Nico Tyvaert, Mieke Serry en Linda Van Maele verkozen. Voor NieuwPittemEgem zijn dit Carine Patteeuw, Nathalie Delmotte en Renzo Callant.