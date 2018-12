Gemeentepersoneel werd uitgezwaaid door collega’s Redactie

08u37 0 Pittem Bij het gemeentepersoneel werden Geert Decuypere en Luc Bossuyt uitgezwaaid omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Samen met de collega’s werd dit gevierd.

Geert Decuypere bereikte in september de leeftijd van zestig jaar en kwam in dienst van de gemeente Pittem op 5 januari 2009. De mensen kennen Geert het meest als de man die het onderhoud deed van de grasperken in de gemeente. Luc Bossuyt bereikte vorige maand de leeftijd van zestig en is op pensioen sedert 1 december. Luc heeft een lange dienst bij de gemeente. Hij werd benoemd op 4 juli 1981 en kwam effectief in dienst op 1 september als geschoold werkman A. In juli 1987 werd hij bevorderd tot geschoold arbeider B en eind maart 1998 werd Luc Bossuyt ploegbaas en leidde hij de buitendienst van het gemeentebestuur. Nu verlaat hij het bestuur na meer dan 37 jaar dienst. Beide arbeiders kregen gemeentebonnen overhandigd voor hun verdienstelijke staat van dienst.