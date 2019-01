Gemeentebelastingen stijgen niet ondanks dalende inkomsten Sam Vanacker

31 januari 2019

13u24 0 Pittem De belastingen in Pittem blijven gelijk, ook al dalen de inkomsten uit de gemeentebelastingen.

“Pittem zit in de top vijf van de West-Vlaamse gemeenten met de laagste gemiddelde belastbare inkomens”, zei burgemeester Ivan Delaere (CD&V) tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. “Procentueel zijn de inkomsten voor de gemeente uit de personenbelastingen met 0,8 procent gezakt, wat er op wijst dat we met een vergrijzende bevolking zitten. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing brengen weinig op omdat de kadastrale inkomens in Pittem laag zijn, wat dan weer wijst op oudere huizen. We staan deze legislatuur voor enkele uitdagingen, maar we gaan de belastingen niet verhogen. Met wat gezond boerenverstand gaan we er ook wel geraken. Het wordt een kwestie van de tering naar de nering te zetten.”

