Gemeente plant burgerbevraging in functie van nieuw meerjarenplan Sam Vanacker

22 februari 2019

14u51 0 Pittem Het gemeentebestuur en het OCMW van Pittem voeren dit voorjaar een grootschalige omgevingsanalyse uit, op basis waarvan er een nieuw meerjarenplan zal opgemaakt worden. In zo’n plan zijn de beleidslijnen voor de komende jaren uitgezet.

In een eerste fase wordt de interne organisatie van de gemeente in kaart gebracht, waarna er steekproefgewijs 1.400 Pittemnaars bevraagd worden door middel van een vragenlijst. Daarna worden er ook nog eens gesprekstafels georganiseerd waarbij verschillende thema’s aan bod zullen komen. Uiteindelijk doel is om in juli 2019 een inspiratienota klaar te hebben die alle verbetervoorstellen, suggesties en bevindingen bundelt. Op basis van die nota wordt dan een meerjarenplan uitgeschreven.