Gemeente lanceert digitaal loket Sam Vanacker

25 februari 2019

11u39 0

De gemeentelijke IT-dienst en de dienst burgerzaken van de gemeente Pittem hebben samen een digitaal loket ontwikkeld. Concreet betekent dat inwoners van Pittem sinds kort van thuis uit bepaalde attesten en uittreksels kunnen opvragen, zonder zich daarvoor te hoeven verplaatsen naar het gemeentehuis. Pakweg een geboorteakte of een attest van gezinssamenstelling worden na aanvraag opgestuurd per mail, met een minimum aan werk voor zowel de aanvrager als de ambtenaar. De snelheid waarmee het document afgeleverd wordt is afhankelijk van het type document.

De documenten die via het digitaal loket aangevraagd kunnen worden, zijn terug te vinden op https://www.pittem.be/nl/andere-paginas/aanvragen-burgerzaken