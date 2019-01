Gemeente gaat schoolroutes in kaart brengen Sam Vanacker

09 januari 2019

13u21 0 Pittem Het gemeentebestuur van Pittem wil de routes in kaart brengen die scholieren afleggen van en naar school. Aanleiding is een brief van een bezorgde buurtbewoner die vindt dat er te weinig zebrapaden zijn tussen de Tuinwijk en basisschool Pit.

Alle kinderen van de lagere school van Pittem krijgen straks een brief waarin gevraagd wordt naar de route die ze dagelijks afgeleggen van en naar school. “Op basis van die resultaten gaan we na waar er extra veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden, in overleg met de politie en de verkeerscommissie”, legt burgemeester Ivan Delaere (CD&V) uit.

Aanleiding voor de studie is een vraag van een bezorgde inwoner. Jeroen V. woont met zijn gezin in de Tuinwijk. “We wonen op amper zevenhonderd meter van de school. Vorig jaar gingen we dagelijks met ons pleegzoontje van 3,5 te voet naar school. Telkens moesten we vier straten over steken, maar slechts op één van die vier straten ligt een zebrapad. Dat is bedroevend weinig. Dus heb ik naar aanleiding van de verkiezingen de drie partijen daarover aangesproken. Blij dat er nu toch iets uit de bus komt.”

De burgemeester nuanceert de situatie. “In een zone dertig, die toch van toepassing is in onze schoolomgeving, moet in principe geen zebrapad getekend worden. Zwakke weggebruikers hebben er sowieso voorrang. Gemeentes kunnen echter beslissen toch een zebrapad te schilderen voor educatieve doeleinden. Maar zomaar in het wilde weg zebrapaden gaan schilderen is uiteraard niet aan de orde. Als iedereen straks een zebrapad voor zijn deur wil, komen we verf tekort.”