Geld voor vernieuwing elektriciteit 21 maart 2018

Onderwijsminister Hilde Crevits kende voor ruim 3 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen, waarvan bijna 1 miljoen euro voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. De vrije basisschool in de Koolskampstraat in Pittem deelt ook in de koek. Voor de algemene vernieuwing van de elektriciteit in het gebouw krijgen ze een subsidie toegekend van 92.177,55 euro. "De vernieuwing van de elektriciteit in onze school is meer dan dringend", aldus directeur Goedgebuer. (DJP)