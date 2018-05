Geen verbinding tussen Sint-Antoniuswijk en nieuwe cafetaria 't Veld 01 juni 2018

In CC 't Hofland vond een infomarkt plaats omtrent de plannen van de provincie met provinciaal domein 't Veld. Daar bleek dat sinds de laatste infovergadering voor omwonenden enkele wijzigingen aan de plannen zijn aangebracht. Het voorziene fietspad is ingeperkt van 15 tot 7 meter, de bufferzone naar de landbouwgronden van 15 naar 10 meter en de verbindingweg voorzien tussen de Sint-Antoniuswijk en de nieuw te bouwen cafetaria is geschrapt op vraag van de wijk die vreesde voor overlast. Nog tot 13 juli loopt een openbaar onderzoek omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan 't Veld. De definitieve goedkeuring is voorzien voor dit jaar zodat men vanaf 2019 de benodigde vergunningen kan beginnen aanvragen. Meer op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen. (CDR)