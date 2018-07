Gabriël en Marie-Louise zijn zestig jaar getrouwd 19 juli 2018

Gabriël Cardon en Marie-Louise Du Jardin uit de Kauwstraat kregen in het gemeentehuis een ontvangst aangeboden bij de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag. Gabriël werd in Pittem geboren op 31 oktober 1931 en Marie-Louise kwam op 8 september 1934 op de wereld, ook in Pittem. Na zijn schooljaren werkte Gabriël 36 jaar bij kunstenaar Roger Bonduel. Het diamanten kreeg een zoon Chris, die gehuwd is met Els Meirhaeghe en ook in Pittem woont.





(DJP)