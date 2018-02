Frituurvet op de rijweg 24 februari 2018

De brandweer rukte gisterennamiddag uit naar de Paardestraat in Egem. Een buurtbewoner had er iets na twee uur alarm geslagen toen bleek dat er op de rijweg flink wat gemorst frituurvet lag. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De blussers zorgden ervoor dat de smurrie opgeruimd werd. (VHS)