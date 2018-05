Fietspad Meulebekestraat ingereden 22 mei 2018

02u36 0

Het nieuwe fietspad langs de Meulebekestraat werd zaterdag officieel ingereden. Met het ophalen van een slagboom mocht burgemeester Ivan Delaere als eerste met zijn fiets op het nieuwe pad rijden, gevolgd door een groep bewoners en genodigden. De werken startten al in september 2016. Naast het fietspad werd ook de weg tot aan de grens met Meulebeke volledig heraangelegd. De provincie kondigde nog aan dat het ontwerp van de verlenging van het fietspad op Meulebeeks grondgebied intussen groen licht heeft gekregen. Er zijn ook plannen voor een fietspad in de Egemstraat in Pittem en ook in Tielt zitten plannen in de pijplijn voor een fietspad langs de spoorweg en de Egemsesteenweg. Op termijn komt er ook een snelle fietsverbinding tussen Tielt, Pittem en Ardooie. (DJP)