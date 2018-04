Feestcomité van de Tieltstraat organiseert 'Pittem Goes Crazy' 04 april 2018

Op zaterdag 21 april is de zaal De Magneet de 'place to be' voor alle 25-plussers van de gemeente. Het feestcomité van de Tieltstraat organiseert er vanaf 20 uur een fuif en gaat daarmee de retro-toer op. "Met Pittem Goes Crazy willen we geld binnenhalen voor onze wagen in de jaarlijkse Zotte Maandagstoet. Inkomsten zijn nodig als we verder willen meedraaien in de top 3 van de wagens. Zo kwamen we op het idee om een fuif te organiseren en de opbrengst te spenderen aan onze wagen", aldus initiatiefnemers Daisy Demarez en Sandra Vanseveren. Samen met hun respectievelijke echtgenoten Tony De Wielemaeker en Benny Wullaert en Nico De Cock en Evy Vandendriessche, zijn ze druk bezig aan de voorbereidingen. De bars bouwen ze allemaal zelf. Op de fuif enkel muziek van de jaren '80 tot 2000 met dj Sarah Vermeersch. Verkleden mag en de drie mooiste krijgen een prijs. Er is een cavabar, cocktailbar en foodtruck en men hanteert democratische prijzen. Kaarten kosten 7 euro, aan de deur wordt dat 8 euro. Ze zijn onder meer te verkrijgen in De Gilde en Kommil Foo.





(DJP)