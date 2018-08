Fandag bij KSV Pittem 11 augustus 2018

Voor de start van het seizoen nodigt KSV Pittem iedereen uit op zijn fandag die plaats heeft op zaterdag 25 augustus. Vanaf 9.30 uur komen alle 14 ploegen van KSV Pittem in actie. De eerste wedstrijden worden gespeeld door de U15 en U17 tegen respectievelijk Lendelede en Staden. De eerste ploeg speelt de laatste wedstrijd om 17.30 uur, een vriendschappelijke partij tegen VV Tielt. Het is ook de eerste keer dat alle ploegen met dezelfde uitrusting zullen spelen, mede dankzij de nieuwe jeugdvoorzitter Andy Kindt werden drie sponsors bereid gevonden om voor drie jaar te sponsoren. Vanaf 17.30 uur start een barbecue waarvoor kaarten kunnen bekomen worden bij de bestuursleden, in de cafetaria van de sporthal of via fandag@ksv-pittem.be. Meer info op www.ksv-pittem.be. (DJP)