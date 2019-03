Familie en vrienden kunnen eindelijk afscheid nemen van verdronken Pittemnaar VHS

18u57 0 Pittem Een maand nadat hij op Cuba tijdens het snorkelen om het leven kwam, vindt morgen, zaterdag 16 maart, de uitvaartplechtigheid plaats van Johan Debuf. De repatriëring van de 55-jarige Pittemnaar duurde langer dan normaal omwille van een aantal formaliteiten ter plaatse.

Johan Debuf en zijn echtgenote Pascale Van Damme waren op vakantie in Cuba toen het op zondag 17 februari gruwelijk misliep. Vermoedelijk werd de man onwel tijdens het snorkelen in de buurt van het Cubaanse eiland Cayo Santa Maria. Hij werd nog gereanimeerd maar kon niet meer gered worden. Zijn echtgenote moest noodgedwongen alleen terugkeren naar ons land. Dat gebeurde een dag nadat het koppel normaal weer samen thuis zou arriveren. Eind vorige week pas, kon het stoffelijk overschot van de Pittemnaar gerepatrieerd worden naar ons land. Dat was later dan voorzien omdat op Cuba een aantal formaliteiten bleven aanslepen die moesten geregeld worden. Johan Debuf laat naast zijn echtgenote ook een zoon en twee pluskinderen na. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 16 maart om 10.30 uur in de kerk van Pittem.