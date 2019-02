Extra groot bufferbekken aan nieuwe verkaveling moet vrees voor wateroverlast weghalen VDI

18 februari 2019

18u12

Bron: VDI 0 Pittem Op een infomarkt rond waterbeheersing en wonen gaven de gemeente, WVI en de provincie meer uitleg omtrent de maatregelen die ze nemen om wateroverlast zoals die in 2014 in de gemeente voorkwam te vermijden. Opvallend: een woonproject dat in afwachting van extra ingrepen in de koelkast verdween, wordt er terug uitgehaald.

De vrees voor nieuwe overstromingen zit er in Pittem nog steeds in nadat in 2014 verschillende straten en wijken onder water liepen. In afwachting van concrete maatregelen zei de gemeente geen grote bouwprojecten meer toe te laten zolang de waterbeheersing niet gegarandeerd wordt. Oa. een verkaveling met 150 huizen tussen de Koolskamp- en Egemstraat werd voorlopig ‘on hold’ gezet.

Extra groot

Op de infomarkt werd duidelijk dat – als alle vergunningen goedgekeurd raken – de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) toch al eind dit najaar kan beginnen met de realisatie van 31 loten op diezelfde verkaveling, die de naam Plaatsmolenweg kreeg. “De plannen bestaan al een eindje, maar werden grondig bijgestuurd”, verzekert Stijn Aalter van de WVI. “We plannen er 31 kavels die variëren van 350 tot 750 m. We voorzien bijkomende waterpreventieve maatregelen, waaronder een nieuw bufferbekken met een capaciteit van 1.700 m³. Volgens de strengste normen moeten we er op die plaats één van 400 m³ voorzien, maar we voorzien dus een bekken dat vier keer zo groot is. Zo spelen we op zeker én we houden ook rekening met de toekomstige ontwikkeling van een zone naast de zone waar De Mandelbeek een sociaal woonproject voorziet.”

Schepen van Waterbeheersing Chris Mareel (CD&V) beaamt. “We voorzien bijkomend nog een grondige waterstudie. Daaruit moet blijken of en welke extra maatregelen we nog kunnen nemen met het oog op de ontwikkeling van de Mandelbeek en het vrijwaren van de omliggende wijken en straten.”

De provincie kondigde vorig jaar al aan twee nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden op de Blekerij- en Zwartegatbeek te bouwen in de hoop het water bij zware regen tegen te houden voor het naar het centrum van de gemeente trekt. Op de infomarkt deelde ze wat meer details aan de inwoners van de omliggende wijken uit. Zo beginnen de werken in april en zullen ze ongeveer een half jaar duren.

Buurt sceptisch

Ondanks de maatregelen blijft de buurt sceptisch. “Een nieuw bufferbekken kunnen we alleen maar toejuichen, alleen zou er op die locatie met de bouw van die nieuwe verkaveling nooit verharding mogen komen”, zuchten Bernard Vandaele en zijn vrouw Nancy uit de Tuinwijk. “Er moet eerst gekeken worden om wateroverlast te vermijden voor ze hier alles beginnen volbouwen. Onze bezorgdheid is met de bouw van die verkaveling alleen maar vergroot.”