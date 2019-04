Egemstraat gaat anderhalf jaar dicht voor werken Sam Vanacker

11 april 2019

12u52 4 Pittem Op dinsdag 23 april starten grootschalige rioleringswerken in de Egemstraat. Over nagenoeg de volledige lengte van de straat tussen de dorpskernen van Pittem en Egem worden de rioleringen vernieuwd en wordt het wegdek heraangelegd in asfalt. Pas in juli 2020 zullen de werken achter de rug zijn.

Woensdagavond was er in de bovenzaal van de bibliotheek van Pittem een infovergadering voor buurtbewoners. Schepen van Openbare Werken Chris Marreel (CD&V) gaf er tekst en uitleg. “De werken zullen in zeven fases verlopen. Er wordt gestart ter hoogte van het bufferbekken aan de sporthal in Pittem, waarna er richting Egem wordt opgeschoven.Er komt een gescheiden riolering, waarna het wegdek, dat nu nog uit betonplaten bestaat opnieuw aangelegd wordt in asfalt. Tegelijk wordt er aan weerszijden van de straat een afgescheiden fietspad voorzien. Ter hoogte van de Molenakker in Egem en aan de sporthal in Pittem komen er eilanden waar fietsers veilig kunnen oversteken.”

De duur van de werken wordt geschat op 290 werkdagen, omgerekend zo’n anderhalf jaar. Als de weersomstandigheden niet al te veel roet in het eten gooien moeten de werken achter de rug zijn in juli 2020. Schepen Marreel verzekert dat er alles aan gedaan zal worden om de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. “Voor het doorgaand verkeer vormt de Brugsesteenweg gelukkig een prima parallel alternatief tussen Pittem en Egem. Beide kernen blijven dus relatief goed bereikbaar tijdens de werken.”

De totale kostprijs voor de werken is geraamd op 3,5 miljoen euro exclusief btw. Daarvan neemt rioolbeheerder Aquafin 1,5 miljoen euro voor z’n rekening. De provincie West-Vlaanderen betaalt 917.000 euro voor de fietspaden en de gemeente Pittem betaalt 1 miljoen.