Eerste schepen verliest partner 08 augustus 2018

Pittem neemt vandaag afscheid van Marianne Evenepoel, levensgezel van eerste schepen Paul Lambrecht. Ze is vorige week donderdag na een slepende ziekte overleden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.





Marianne werd in Ukkel geboren en zou 65 jaar worden eind deze maand. Ze is afkomstig uit Dilbeek en woonde sinds 2011 samen met Paul Lambrecht in Pittem. Tot aan haar pensioen werkte ze als ambtenaar in het belastingkantoor in Halle. Marianne was gepassioneerd bezig met fotografie en werkte in Pittem ook een aantal keer mee aan de theaterwandelingen.





Schepen Lambrecht, bevoegd voor cultuur, milieu en toerisme, verloor negen jaar geleden ook al zijn eerste echtgenote Marijke Van Daele na een ziekte. Zij werd 57 jaar. De uitvaartdienst vindt vandaag plaats om 10.30 uur in de parochiekerk van Pittem. (DJP)