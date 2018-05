Eén zwembad voor drie gemeenten? 11 mei 2018

02u39 1

De burgemeesters van Meulebeke, Pittem en Ardooie zitten binnenkort samen om te praten over een gemeenschappelijk zwembad. Meulebeke beschikt op recreatiedomein Ter Borcht al over een zwembad, maar op termijn zijn een renovatie of een gloednieuw zwembad nodig. De gemeente werkt al een eind aan een masterplan om te kijken wat de beste oplossing is. De kostprijs voor een nieuw zwembad zou al vlug richting de tien miljoen euro gaan. "Als gemeente alleen een eigen zwembad bouwen, lijkt tegenwoordig niet meer haalbaar", vertelde burgemeester Karlos Callens recent op de Ardooise sportraad. "Ook omdat de subsidiëring van dergelijke projecten door de Vlaamse overheid slechts gebeurt als er een intergemeentelijke samenwerking is. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden." Verdere gesprekken moeten duidelijkheid brengen, ook over een eventuele locatie. (VDI)