Droog je eens af met oude jeansbroek PITTEMSE BADLINNENPRODUCENT MAAKT ECOLOGISCHE HANDDOEKEN SAM VANACKER

06 september 2018

02u29 0 Pittem Er is een nieuw soort handdoek op de markt die voor veertig procent uit gerecycleerde jeans bestaat. Nog opmerkelijk is dat de handdoeken niet eens geverfd hoeven te worden, maar gewoon de kleur van het oorspronkelijke textiel overnemen. Badlinnenproducent Clarysse uit Pittem ontwikkelde het duurzame product.

Ecologie zit in de lift en dat is badlinnenproducent Clarysse uit Pittem niet ontgaan.





"Iedereen zal in de toekomst zijn steentje moeten bijdragen om de ecologische voetafdruk te verkleinen", zegt salesverantwoordelijke Mieke Deprez. "Al jaren zetten wij in op onderzoek naar hernieuwbaar materiaal. Zo ontwikkelden wij de Towel2 , een duurzame handdoek. Per duizend exemplaren hiervan wordt alles samen maar liefst 1,4 miljoen liter water en 410 kilogram CO2 bespaard. Eerder koos ook de Nederlandse defensie al resoluut voor onze low impact handdoek en nu is die voor het eerst beschikbaar voor de consument in België en Nederland."





Tweedehandsjeans

Het spreekt voor zich dat er aan de ontwikkeling van het product heel wat research voorafging.





"Maar het systeem is eenvoudig", legt Yannick Cortvriendt van de productontwikkeling uit. "Er wordt tweedehandsjeans geleverd, waarvan alle ritsen, polyester en andere materialen die geen zuivere jeansstof zijn, worden verwijderd. Daarna wordt de jeans verknipt en van de oude vezels worden nieuw garen gesponnen. En die jeansdraden maken veertig procent uit van onze handdoeken. Dat is op dit moment de uiterste limiet. Maar als ons proces mettertijd duurzamer wordt, kan dat percentage uiteraard nog stijgen."





Géén verf

Nog opmerkelijk is dat de handdoeken gewoon de kleur overnemen van de oorspronkelijke jeans.





"Doordat het gerecycleerde textiel zelf al kleur toevoegt aan het nieuwe eindproduct, hoeven de handdoeken niet opnieuw geverfd te worden", gaat sales manager Benoit Piccavet verder. "Die stap in het productieproces overslaan, is trouwens opnieuw de voetafdruk verkleinen. We hebben witte en blauwe handdoeken in de gangbare formaten. Voor de witte handdoeken geldt hetzelfde proces als voor de blauwe, maar dan met wit tweedehands-textiel." Wat de prijs, absorptiegraad, kwaliteit en zachtheid betreft, is er volgens de producent geen merkbaar verschil met vergelijkbare handdoeken van dezelfde kwaliteit. "Al valt onze handdoek moeilijk te vergelijken met een 'gewone' handdoek", geeft Mieke Deprez nog mee. De handdoek is voorlopig al verkrijgbaar bij winkelketen Dille & Kamille.