Diepgevroren witloofkroketjes uit de automaat 07 augustus 2018

In het automatenwinkeltje bij de boerderij van Hans Vandewalle en Hilde Van Parys vind je sinds kort ook zelfgemaakte, diepgevroren witloofkroketten.

Langs de Puttensdreef in Pittem baten Hans en Hilde sinds 1990 een boerderij uit. Ze telen er witloof en fokken er pluimvee. Bij hun hoeve hebben ze ook een 'automatenwinkeltje'. "De recentste aanwinst is een automaat voor diepvriesproducten ontwikkeld door een Nederlands bedrijf. De automaat is het eerste dergelijke toestel dat op Belgische grond terug te vinden is," zegt Hans fier. In de automaat vind je de witloofkroket.





Experimenteren

"Mijn liefde voor het witloof deed me experimenteren en zo deed de witloofkroket zijn intrede. De ingrediënten? Witloof, ham en kaas. Samen met een oud beenhouwertje heb ik het ideale recept gevonden. Eerst wilden we de kroketten vers aanbieden, maar dat bleek niet haalbaar, en dus hebben we gekozen voor een diepvriesversie", aldus Hans. Een zakje met tien kroketten kost 14 euro, voor vier exemplaren betaal je 6 euro. Er is ook een vegetarische kroket beschikbaar. In de diepvriesautomaat vind je ook verschillende soorten hoeve-ijs.





In de andere automaten ligt er niet alleen dagvers witloof van de boerderij van Hans en Hilde, maar vind je ook heel wat producten van omliggende bedrijven, zoals aardbeien, kersen, frambozen, zuivelproducten, confituur, verschillende soorten soep, verse eitjes en vier soorten heerlijke kazen. (DJP)