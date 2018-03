Deskundige onderzoekt mishandeld meisje 28 maart 2018

De strafrechter in Brugge heeft een dokter aangesteld die een 19-jarig meisje moet onderzoeken dat zwaar mishandeld werd. De feiten speelden zich af in de nacht van 1 op 2 juli vorig jaar in Pittem. Haar 20-jarige ex-vriend V.S., met wie ze 10 maanden samen was en 6 maanden verloofd, zou A.H. zwaar aangepakt hebben. "Hij heeft haar bont en blauw geslagen", sprak de advocaat van slachtoffer A.H. "Zelfs toen ze bewusteloos was, deed hij gewoon verder. Tijdens de ruzie die ze in de auto kregen heeft hij haar gewoon naar buiten geduwd en achtergelaten. Zelfs nu moet ze nog naar de oogarts en neuroloog." Om na te gaan of A.H. blijvende schade heeft, zal een deskundige haar eerst onderzoeken. V.S. legt de schuld voor de feiten bij haar. De zaak gaat verder op 19 juni. (JHM)