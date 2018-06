Derde duatlon aan de sporthal 02 juni 2018

Op zondag 3 juni staat de derde duatlon in Pittem op het programma in een organisatie van de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de sportraad. Op en rond het sportcentrum De Molen gaat de duatlon van start met een Kids Run om 14 uur. De duatlon start om 15 uur, bestaande uit 5 km lopen op en rond het sportcentrum, 21 km fietsen op landelijke wegen, en nog eens 2,5 km lopen. Start in de Egemstraat en aankomst in het grasveld aan de cafetaria van de sporthal. Info op www.pittem.be/nl/duatlon of de sportdienst op 051/46.03.80. (DJP)