Deel Tieltstraat tijdelijk afgesloten voor opnames reclamespot chocolademerk Sam Vanacker

14 januari 2019

14u56 0

Een cameraploeg strijkt op donderdag 17 januari neer in Pittem voor de opname van een reclamefilmpje voor een bekend chocolademerk. Dat brengt wat verkeershinder met zich mee. Concreet zal het stukje Tieltstraat tussen de N35 en het kruispunt met de Puttensdreef afgesloten worden voor alle gemotoriseerde verkeer tussen 9 en 17 uur. Dat betekent dat automobilisten die vanuit Tielt naar Pittem rijden, niet zullen kunnen afslaan richting Pittem via de Tieltstraat, maar even door moeten tot aan het kruispunt van de N35 met de Vijfstraat. Ter plaatse zal signalisatie worden aangebracht. Omwonenden worden per brief verwittigd.