De Gezinsbond viert kindercarnaval 08 maart 2018

De Gezinsbond van Pittem organiseerde een carnavalsfeest in de zaal van de lagere school. Niet minder dan 80 kinderen maakten zich op voor het carnavalsfeest en maakten er een spetterende namiddag van. Apotheose is dan hun eigen carnavalsstoet die van de school naar het gemeentehuis trekt waar de burgemeester, voor de gelegenheid uitgedost met een hoge buishoed, samen met zijn schepenen het gezelschap verwelkomde en vergastte op een drankje. Onder begeleiding van de politie en de trommelaars van de fanfare ging het dan terug naar de school.





Tijdens de namiddag werd onder de aanwezige kinderen ook een prins en prinses verkozen. De prinsentitel was voor Ian Dendoncker. Céleste Spriet kreeg het lint van prinses omgord.





(DJP)