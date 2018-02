Davidsfonds beloont Junior Journalisten 28 februari 2018

Aan de jaarlijkse Junior Journalistenwedstrijd van Davidsfonds namen 32 leerlingen uit het zesde leerjaar deel. Het thema dit jaar was vriendschap. Juryvoorzitter Ward Pollet merkte op dat er één constante was doorheen alle werken. Iedereen was ervan overtuigd dat vriendschap noodzakelijk is in een 'monsterlijke' wereld. Samen met juryleden Herman Toebat en Dirk Declercq werden de drie laureaten met het beste werk gehuldigd. Op een eervol derde plaats kwam Julie Devloo, Elise Lafaut eindigde eervol tweede. Laureaat werd Lars Braeckevelt, hij werd meteen uitgenodigd voor de provinciale proclamatie in het casino van Blankenberge. De winnaars kregen een boekenbon en een geschenk van het gemeentebestuur.





(DJP)