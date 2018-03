Dame terecht voor bestelen dates 31 maart 2018

Een 33-jarige dame uit Pittem slaagde er verschillende keren in geld te ontfutselen van heren met wie ze op date trok. Dat bleek voor de rechter in Kortrijk. Celine S. daagde niet op voor haar proces en riskeert tien maanden celstraf. "Een gewiekste dame", stelde ook de rechter vast. Eén van de mannen die ze aan de haak sloeg, liet ze geloven dat ze ziek was en geld nodig had om behandelingen te betalen. Hij schoof haar zo'n 15.000 euro toe, maar zag die centen nooit meer terug, ondanks beloftes om terug te betalen. Een ander slachtoffer ging met de vrouw op date . Ze stal zijn portefeuille en kon met de gegevens van zijn Master Card zo'n 1.700 euro afhandig maken. "Ze verdwijnt dan telkens en verhuist om de haverklap", klonk het bij de man. "Ik trok twee keer met haar op date nadat ze ook al eens met een collega had afgesproken." Vonnis op 11 april. (LSI)