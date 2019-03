Dagverzorgingshuis Familiehulp houdt open deur Sam Vanacker

11 maart 2019

16u15 0 Pittem Dagverzorgingcentrum NOAH in de Joos de ter Beerstlaan 35 in Pittem opent op zondag 17 maart de deuren voor het publiek naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

Familiehulp heeft 42 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel. “Het concept bestaat zes jaar en kent een groeiend succes”, zegt NOAH-coördinator Annelies Claeys. “Het gaat om kleinschalige dagverzorgingshuizen waar oudere mensen met een zorgbehoefte samen de dag kunnen doorbrengen. We organiseren groepsactiviteiten voor onze gebruikers, terwijl ons personeel klaar staat voor kleine zorgtaken. Zo kunnen gebruikers bij ons een douche nemen, hun haar of nagels laten verzorgen of genieten van een hand- of voetmassage.”

Geïnteresseerden kunnen op 17 maart tussen 14 en 17 uur kennis maken met de werking van NOAH en de referentiewerking rond dementie en psychische kwetsbaarheid. Elke bezoeker krijgt een gadget en een hapje en drankje.